غارة إسرائيلية على بلدة البياضة في قضاء صور جنوبي لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة البياضة في قضاء صور جنوبي لبنان.

وجاء ذلك بعد وقت قليل من إعلان حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه قصف برشقة صاروخية تجمعًا للقوات الإسرائيلية في موقع المطلة بالجليل الأعلى.

حزب الله يقصف تجمعات جيش الاحتلال

وقال حزب الله: إن مقاتليه قصفوا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام.

ومن جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صفارات الإنذار أطلقت مجددًا في المطلة بعد رصد صواريخ من لبنان.



سقوط شظايا صاروخ أطلق من لبنان بهرتسليا شمال تل أبيب

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن شظايا صاروخ أطلق من لبنان سقطت في مدينة هرتسليا شمال تل أبيب.

صواريخ حزب الله تصيب مصنعًا بمنطقة معالوت بالجليل الغربي

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: إن مصنعًا أصيب بشكل مباشر في منطقة معالوت بالجليل الغربي.

أفادت سلطات الإسعاف الإسرائيلية بإصابة شخص إثر سقوط صاروخ في معالوت بالجليل الغربي.

وقال حزب الله اللبناني، في بيان إنه دمر دبابة ميركافا بصاروخ موجه بالقرب من مدرسة في بلدة الجبين جنوب لبنان.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

واستهدف حزب الله للمرة الرابعة تجمعًا لجنود إسرائيليين عند مثلث دير ميماس- كفركلًّا برشقة صاروخية.

وقبل وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، أنه قصف مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية.

ويواصل حزب الله استهداف عدد من المواقع العسكرية، والمستوطنات الإسرائيلية، في إطار رده على العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

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