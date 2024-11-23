الصحة اللبنانية: استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطا في بيروت.



وأضافت أنه في هذه الأثناء، تُسمَع أصوات سيارات الإسعاف في العاصمة.

تغطية مباشرة للحـ ـرب على لبنان https://t.co/Z7aHL984q3 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 23, 2024

هزت سلسلة من الغارات العنيفة العاصمة بيروت، على غرار تلك الغارات التي اغتيل فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

واستهدفت الغارات 3 مبان في قلب العاصمة، وتحديدًا في منطقة البسطة الفوقا، التي تم استهدافها خلال الأسابيع الماضية، وكان الهدف فيها مسؤول بحزب الله.

وكانت الغارات الإسرائيلية قد تجددت، في وقت متأخر من مساء الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن وجه الجيش تهديدات بالقصف، وطالب السكان بضرورة إخلاء العديد من المباني.

وأظهرت خريطة نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال أن المباني المستهدفة تقع في منطقتي الغبيري وحارة حريك بالضاحية الجنوبية.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات غارات عنيفة على مناطق عدة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا