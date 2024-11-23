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الصحة اللبنانية: استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت (فيديو)

الغارة الإسرائيلية
الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطا في بيروت.


وأضافت أنه في هذه الأثناء، تُسمَع أصوات سيارات الإسعاف في العاصمة.

هزت سلسلة من الغارات العنيفة العاصمة بيروت، على غرار تلك الغارات التي اغتيل فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

واستهدفت الغارات  3 مبان في قلب العاصمة، وتحديدًا في منطقة البسطة الفوقا، التي تم استهدافها خلال الأسابيع الماضية، وكان الهدف فيها مسؤول بحزب الله.

 

وكانت الغارات الإسرائيلية قد تجددت، في وقت متأخر من مساء الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن وجه الجيش تهديدات بالقصف، وطالب السكان بضرورة إخلاء العديد من المباني.

وأظهرت خريطة نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال أن المباني المستهدفة تقع في منطقتي الغبيري وحارة حريك بالضاحية الجنوبية.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات غارات عنيفة على مناطق عدة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

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