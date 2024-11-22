الجمعة 22 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

معلومات الوزراء يكشف "كيف نضبت موارد العالم" (إنفوجراف)

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (كيف نضبت موارد العالم).

أزمة سلاسل التوريد وتوقف محركات الاقتصاد العالمي

ويستعرض كتاب "كيف نضبت موارد العالم: أزمة سلاسل التوريد وتوقف محركات الاقتصاد العالمي How the World Ran Out of Everything" أزمة سلاسل الإمداد العالمية، ويغطي بالتفصيل كيف تأثرت اقتصادات العالم بشدة بسبب اضطرابات هذه السلاسل، خصوصًا في أعقاب جائحة COVID-19.

 

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء أزمة سلاسل التوريد توقف الاقتصاد العالمي سلاسل التوريد COVID

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