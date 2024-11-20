الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

"معلومات الوزراء" تكشف أهم الموضوعات بمؤتمر المناخ COP29

مؤتمر المناخ cop29،
مؤتمر المناخ cop29، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (أسواق الكربون والاحترار العالمي.. موضوعات تفرض نفسها على مناقشات على مؤتمر المناخ COP29).

 

قضايا مؤتمر المناخ cop29

تحديات كبيرة وقضايا عالمية تفرض نفسها على مناقشات مؤتمر المناخ COP29، والذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو من حتى 22 نوفمبر 2024.

 

 

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