"معلومات الوزراء" يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2024).

حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين

61 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2024.





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