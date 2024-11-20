الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

"معلومات الوزراء" يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2024).

حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين

61 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2024. 

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