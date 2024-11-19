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أخبار مصر

رقم ضخم، "معلومات الوزراء" تكشف حجم الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية (إنفوجراف)

التنمية البشرية
التنمية البشرية

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية).

الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الدولة أنفقت ما يقرب من 118.3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية للعام المالي 2024 – 2025، موضحًا أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة. 

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