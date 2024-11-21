الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القسام تشتبك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا فى بيت لاهيا

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في بيت لاهيا، وأجهزوا عليهم من المسافة صفر.

القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية في بيت لاهيا

ويوم أمس الأربعاء، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من اشتباك مقاتليها مع جنود وآليات إسرائيلية في محور التوغل وسط بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووثق مقطع الفيديو عملية استهداف دبابة "ميركافا" قرب مقر "الجمعية الإسلامية" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع.

القسام تستهدف قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل

كما بثت القسام أيضا لقطات توثق استهداف قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد قرب المكان ذاته، أعقبها إطلاق مكثف للنار من عناصر "القسام" صوب جنود إسرائيليين ترجلوا بين المنازل في منطقة الجواني وسط بيت لاهيا.

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا شمال غزة

كتائب القسام تقنص 5 جنود إسرائيليين في بيت لاهيا

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القسام حماس قوة إسرائيلية بيت لاهيا المسافة صفر شمال قطاع غزة ميركافا

مواد متعلقة

كتائب القسام تستهدف آليات إسرائيلية شمال غزة (فيديو)

كتائب القسام تستهدف آليات إسرائيلية ببيت لاهيا ومخيم جباليا

الأكثر قراءة

تهديد زيزو بالقتل يثير الغضب، مشجع الزمالك يعتذر ويناشد الإدارة للتجديد له، والجمهور يطالب بالعقاب (فيديو)

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي (آخر تحديث)

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو وانخفاض الجوافة في سوق العبور

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

ارتفاع سعر جرام الذهب قبل اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

منوعات

المزيد

سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط

3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن

سعر كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

قرارات هامة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث عن بر الوالدين وأخرى عن عقوقهما، تعرف عليها

الجامع الأزهر: المولى عز وجل زكَّي نبيه فى كل أموره وجمله بصفات الجمال والكمال

سورة لقمان وسبب وصايا لقمان لابنه

المزيد
الجريدة الرسمية