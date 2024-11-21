القسام تشتبك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا فى بيت لاهيا

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في بيت لاهيا، وأجهزوا عليهم من المسافة صفر.

القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية في بيت لاهيا

ويوم أمس الأربعاء، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من اشتباك مقاتليها مع جنود وآليات إسرائيلية في محور التوغل وسط بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووثق مقطع الفيديو عملية استهداف دبابة "ميركافا" قرب مقر "الجمعية الإسلامية" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع.

القسام تستهدف قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل

كما بثت القسام أيضا لقطات توثق استهداف قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد قرب المكان ذاته، أعقبها إطلاق مكثف للنار من عناصر "القسام" صوب جنود إسرائيليين ترجلوا بين المنازل في منطقة الجواني وسط بيت لاهيا.

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