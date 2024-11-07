الخميس 07 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية للاحتلال

القسام، فيتو
القسام، فيتو

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، إنها استهدفت ناقلة جند وجرافة عسكرية إسرائيليتين من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" أمس في بيت لاهيا بقطاع غزة.

 

انفجارات عنيفة تستهدف آليات الاحتلال في طولكرم 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت آليات الاحتلال في داخل مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومخيم نور شمس، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.


 

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، اليوم الخميس، أن مقاتليها فجروا عبوة آلية في محور البلاونة، مشيرة إلى أنها استهدفت قوات المشاة بالرصاص محققين إصابات مباشرة. 

 

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سرايا القدس تستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالرصاص وتحقق إصابات مباشرة

 

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