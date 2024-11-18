كتائب القسام تقنص 5 جنود إسرائيليين في بيت لاهيا

أعلنت كتائب عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان اليوم الاثنين، أن مقاتليها قنصوا 5 جنود إسرائيليين في منطقة الجواني وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مختلف محاور قطاع غزة، خاصة في الجزء الشمالي من القطاع.

وفي وقت سابق أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان، عن قصف مربض المدفعية الإسرائيلية بموقع "فجة" العسكري بصواريخ 107.

سرايا القدس تدمر آلية عسكرية صهيونية في بيت لاهيا

وقالت سرايا القدس إنها "دمرت آلية عسكرية صهيونية قرب الدوار الغربي ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع ثاقب".

وأضافت سرايا القدس، إنها دمرت آلية إسرائيلية من نوع ميركافا بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار في شارع الشيماء شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

سرايا القدس تستهدف دبابة إسرائيلية في غزة

وتابعت في بيان أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب المجاهدين مقر قيادة وسيطرة في محور نتساريم برشقة صاروخية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

أكد الدفاع المدني في قطاع غزة أن 70 ألف فلسطينيًّا في شمال القطاع مهددون بالموت جوعًا وعطشًا إذا نجوا من القصف الإسرائيلي المكثف على المنطقة المحاصرة منذ أكثر من شهر.

عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة

أكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الجرائم تأتي في إطار العدوان العسكري المتواصل منذ 43 يومًا، الذي ينفذه جيش الاحتلال ضد سكان شمال القطاع.

وأشار المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب الفظائع في المنطقة، حيث تقوم بقتل المدنيين بشكل متعمد، وترويعهم، وطردهم من منازلهم بالقوة، كما تواصل عمليات قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقتلهم جماعيًا، بالإضافة إلى استهداف النازحين في مراكز الإيواء والتجمعات السكنية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر في شمال قطاع غزة

ومن بين أبرز الجرائم التي تم توثيقها، قتل المدنيين خالد الشافعي (58 عامًا) ونجله إبراهيم (21 عامًا) بعد إطلاق النار عليهما داخل منزلهما في بلدة بيت لاهيا، يوم الأربعاء الماضي، وذلك أمام أفراد أسرتهما.

وأضاف المرصد أن الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين في شمالي القطاع يعانون من الجوع الشديد والخوف، حيث يصعب نقل المصابين للعلاج بسبب الحصار، مما يؤدي إلى وفاة عدد كبير منهم ببطء نتيجة عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة.

وفي الوقت نفسه، وثق المرصد وجود عشرات الشهداء الذين لقوا حتفهم تحت الأنقاض بعد قصف منازلهم، حيث تعذر وصول الفرق الطبية والدفاع المدني بسبب منع الاحتلال لهم من العمل في شمال غزة منذ 25 يومًا.

وحمل المرصد المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية عن التأخير في اتخاذ قرارات حاسمة ضد إسرائيل، معتبرًا أن هذا التلكؤ يشكل شراكة ضمنية في هذه الجرائم.

كما طالب المرصد بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض حظر شامل على الأسلحة الموردة لإسرائيل، مع محاسبتها ومعاقبتها على جرائمها.

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