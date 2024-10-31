كتائب القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية غرب جباليا

أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع، مقابل الدفاع المدني غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال

وقالت كتائب القسام في بيانها: "دمرنا دبابة ميركافا صهيونية بعبوتين شديدتي الانفجار غرب جباليا شمالي قطاع غزة".

ومنذ بدء عملياتها العسكرية ضد جيش الاحتلال، حرصت كتائب القسام على توثيق عملياتها ضد قوات الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.