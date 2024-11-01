كتائب القسام تستهدف منزلا تحصن به 12 جنديا إسرائيليا في جباليا

قالت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن مجاهديها تمكنوا في عملية مركبة من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105.

عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال

وأضافت كتائب القسام في بيانها: "مجاهدونا استهدفوا منزلا في منطقة القصاصيب بجباليا تحصن بداخله 12 جنديا بقذيفة تي بي جي وأوقعوهم بين قتيل وجريح وخلال هروب 3 جنود نحو دبابة ميركافا تم استهدافها بعبوة شديدة الانفجار".