الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

كتائب القسام تستهدف منزلا تحصن به 12 جنديا إسرائيليا في جباليا

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

قالت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن مجاهديها تمكنوا في عملية مركبة من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105.

عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال 

وأضافت  كتائب القسام في بيانها: "مجاهدونا استهدفوا منزلا في منطقة القصاصيب بجباليا تحصن بداخله 12 جنديا بقذيفة تي بي جي وأوقعوهم بين قتيل وجريح وخلال هروب 3 جنود نحو دبابة ميركافا تم استهدافها بعبوة شديدة الانفجار".

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كتائب القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية غرب جباليا

 

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