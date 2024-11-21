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خارج الحدود

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا شمال غزة

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام عن استهدافها دبابة من نوع ميركافا بقذيفة تاندوم قرب منطقة الصفطاوي في جباليا شمال قطاع غزة.

 

وقال خليل الحية القائم بأعمال رئيس حركة حماس، في قطاع غزة في مقابلة مع قناة الأقصى إنه لن تكون هناك صفقة تبادل للأسرى وسجناء مع اسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب على  القطاع.

 

حماس: لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى إلا بعد انتهاء الحرب

وأضاف الحية: "دون وقف الحرب، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة. نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولًا لكي يتم أي تبادل للأسرى".

 

إعادة الأسرى الإسرائيليين

وأردف: "إذا لم يقف العدوان، لماذا على المقاومة، وحماس تحديدًا، إعادة الأسرى؟ كيف يمكننا إعادة الأسرى الإسرائيليين الذين بين أيدينا إذا استمرت الحرب؟ من هو العاقل أو غير العاقل الذي يمتلك ورقة قوية ويرميها والحرب مستمرة؟".

وألقى الحية، الذي قاد فريق التفاوض التابع للحركة في محادثات مع الوسطاء، باللوم في عدم إحراز تقدم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحمل من جانبه الحركة الإسلامية المسؤولية عن تعثر المحادثات، وفق ما أوردت "رويترز".

وقال: “هناك اتصالات جارية الآن مع بعض الدول والوسطاء لتحريك هذا الملف، نحن جاهزون ومبادرون للاستمرار في هذه الجهود، الأهم هو وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال لوقف العدوان”.

 

وأضاف: "الواقع يثبت أن المعطل هو نتنياهو، كما شهد القريب والبعيد".

 

 

 

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كتائب القسام غزة قطاع غزة شمال قطاع غزة حماس نتنياهو

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