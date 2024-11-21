الخميس 21 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

هيئة بريطانية: حادث على بعد 74 ميلًا جنوب غربي عدن

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO اليوم الخميس بأنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 74 ميلًا جنوب غرب مدينة عدن اليمنية. 

وأضافت الهيئة الحكومية في بيان لها على صفحتها في منصة "إكس": "أن قبطان السفينة أخبرهم بمراقبة نحو 12 قاربا صغيرا لهم أثناء إبحارهم على الساعة 03:30 صباحًا"، مشيرة إلى أنه "رغم إجراء مناورات مراوغة، تمكن قارب واحد من الاقتراب من السفينة مسافة ميل بحري واحد".

هجمات الحوثيين البحرية

وأكدت UKMTO أن السفينة وطاقمها بخير، حيث تمكنت من العبور باتجاه وجهتها التالية.

وتشن حركة "أنصار الله" الحوثية منذ نوفمبر الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

نيوزيلندا تدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على قائمة الإرهاب

من جانبها، أعلنت نيوزيلندا تصنيفها حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن "منظمتين إرهابيتين"، وحظرت التعامل معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب.

ونشرت السلطات النيوزيلندية في الجريدة الرسمية أمس: "بموجب المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة "حزب الله" ككيان إرهابي في نيوزيلندا".

وينطبق التصنيف ذاته على حركة "أنصار الله" في اليمن.

وقال المنشور في الجريدة الرسمية: "أي شخص يتعامل مع هذه الكيانات المدرجة أو يوفر لها الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين 9 و10 من قانون مكافحة الإرهاب".

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مدينة عدن اليمنية مدينة عدن عدن غزة الجيش الإسرائيلي الحوثى

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