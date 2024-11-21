الخميس 21 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

نيوزيلندا تدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على قائمة الإرهاب

حزب الله اللبناني،
حزب الله اللبناني، فيتو

أعلنت نيوزيلندا تصنيفها حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن "منظمتين إرهابيتين"، وحظرت التعامل معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب.

ونشرت السلطات النيوزيلندية في الجريدة الرسمية أمس: "اليوم 20 نوفمبر 2024، وبموجب المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة "حزب الله" ككيان إرهابي في نيوزيلندا".

وينطبق التصنيف ذاته على حركة "أنصار الله" في اليمن.

وقال المنشور في الجريدة الرسمية: "أي شخص يتعامل مع هذه الكيانات المدرجة أو يوفر لها الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين 9 و10 من قانون مكافحة الإرهاب".

ومن المعروف أن حزب الله اللبناني يخوض مواجهات عسكرية مع الجيش الإسرائيلي تصاعدت تدريجيا حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من مستوى توتر خطير، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية يوم 7 أكتوبر 2023.

من جهتهم، أعلن "أنصار الله" في اليمن "معركة إسناد غزة" حتى يتوقف الهجوم على القطاع الفلسطيني وان تصل المساعدات إلى المحاصرين هناك.

ولذلك، أعلنت الجماعة اليمنية عن حظر وصول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية وشرعت باستهداف كافة السفن المتجهة إلى إسرائيل.

 

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