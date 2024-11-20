نعيم قاسم يكشف كيفية استعادة حزب الله قواه بعد اغتيال نصر الله وموقفه من وقف الحرب

أكد أمين عام حزب الله اللبناني الجديد الشيخ نعيم قاسم أن الحزب مر بحالة ارتباك حقيقية لمدة 10 أيام عقب اغتيال أمين عامه السابق حسن نصر الله.

نعيم قاسم يكشف كيفية استعادة الحزب قواه بعد اغتيال نصر الله

وأفاد الشيخ نعيم قاسم، بأن حزب الله استعاد عافيته ميدانيًّا وسياسيا وفي كل المجالات بعد اغتيال حسن نصر الله.

وصرح بأن الإصابات مؤلمة وموجعة لكن لديهم الكثير من الكوادر من أولي البأس الشديد.

وجه الأمين العام لتنظيم "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: على إسرائيل أن تتوقع أن يكون الرد على استهداف العاصمة بيروت، في وسط تل أبيب.

نعيم قاسم: علي اسرائيل توقع الرد علي استهداف بيروت

وأكد في الوقت نفسه موافقة "حزب الله" على التفاوض على أساس وقف إطلاق النار وحفظ السيادة اللبنانية.

وقال قاسم، في كلمة مسجلة: العدو الإسرائيلي اعتدى على العاصمة بيروت أثناء اغتيال محمد عفيف، وعليه أن يتوقع أن يكون الرد على وسط تل أبيب بعد استهدافه بيروت".

وأضاف: "واجهنا معركتين الأولى دعم غزة والثانية صد العدوان الإسرائيلي على لبنان، وحرصنا على أن نقدم الإسناد لغزة آخذين بعين الاعتبار الظروف في لبنان".

وتابع قاسم: "الحزب استطاع أن يسترد عافيته بعد الخسائر التي تكبدها، ويقاتل العدو حيث يتقدم"، مشددًا على أن "وزير الخارجية الإسرائيلي غيّر الأهداف حين قال إن الهدف ليس تدمير".

واستطرد قائلًا: "المقاومة تقاتل الجيش حيث يتقدم وليس مهمًا أن يقال إن الجيش الإسرائيلي دخل قرية أو خرج منها المهم كم قتل منه".

تطورات التفاوض على أساس وقف إطلاق النار



في المقابل، أعرب قاسم عن موافقة "حزب الله" على التفاوض على أساس وقف النار وحفظ سيادة لبنان، قائلًا إن نتفاوض على وقف العدوان بشكل كامل وحفظ السيادة اللبنانية.

وقال إننا "تلقينا المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار وقدمنا ملاحظاتنا عليه، والموضوع الآن مرتبط بالرد الإسرائيلي وبالجدية عند نتنياهو، ومستمرون في الميدان سواء نجحت المفاوضات أم لا".

وأكمل قاسم قائلًا: "نحن أمام خيارين إما القتال أو الاستسلام، ليس لدينا إلا قرار واحد هو الصمود والاستمرار مهما طال الزمن، ولا يمكن أن تهزمنا إسرائيل وتفرض شروطها علينا".

وأكد أن "لدى المقاومة القدرة على الاستمرار على هذه الوتيرة ولمدة طويلة"، متابعًا: "أعددنا لمعركة طويلة، ونتفاوض حاليًّا ليس تحت النار كما يقال، لأن إسرائيل أيضًا تحت النار".

وعلّق على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة قائلًا إننا "نواجه وحوشًا بشرية إسرائيلية تدعمها وحوش بشرية كبرى أمريكية، سنبقى في الميدان وسنقاتل وسنجعل الكلفة ترتفع على العدو أيضًا.

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