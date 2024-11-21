أخبار مصر: تلميحات بفرض رسوم على إنستاباي، حسم مصير سعر الفائدة، مأساة مزدوجة لمسئولين تهز أسيوط، الذهب يواصل قفزاته

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

البنك المركزي يلمح لفرض رسوم على تطبيق إنستاباي

قال المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لأنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية: "إنستاباي أكبر تطبيق اجتذاب عملاء في فترة قصيرة جدًّا ووصل عدد المشتركين 11.5 مليون مصري"

طعنوه بسيخ حديدي، مقتل نجل وكيل وزارة التعليم بأسيوط وإصابة ابن عمه في "حنة عريس"

سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي محافظة أسيوط خاصة مركز البداري بسبب مقتل الشاب العشريني حسين نجل وكيل وزارة التربية والتعليم في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الشباب في حفل حنة أحد أقاربه فيما أصيب نجل عمه وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب استخراج تقرير الطبيب الشرعي وتم ضبط الجاني والسلاح المستخدم.

صندوق النقد يعلن موعد صرف 1.3 مليار دولار لمصر

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، تمهيدا لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.

اليوم، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة

يعقد اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس لحسم اسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات متباينة حول مصير الفائدة.

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تغير مفاجئ في حالة الطقس بدءًا من الأحد المقبل، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية وانحسارًا للأمطار.

صرف موظفين اتحاديين وتوفير 500 مليار، ماسك يكشف خطة الإصلاح

كشف إيلون ماسك، الذي عينه دونالد ترامب مستشارًا خاصًا، لصحيفة "وول ستريت جورنال" للمرة الأولى، مشروعه "الجذري" لإصلاح السلطات الاتحادية والذي يشمل صرف عدد كبير من الموظفين الرسميين وخفض النفقات.

ميت يودع ميتا، وفاة مسؤول في عزاء نجل وكيل وزارة التعليم بشكل مفاجئ تهز أسيوط

مأساة جديدة تعيشها محافظة أسيوط تضاعفت فيها حالة الحزن بين الأهالي خاصة بعد وقوع فاجعة جديدة فميت يودع ميت وذلك بوفاة مدير الإدارة التعليمية بأسيوط متأثرًا بإصابته أثناء تقديمه العزاء في وفاة الشاب العشريني حسين نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط فكأنما لسان حاله يقول ميت في عزاء ميت.

بعد موافقة الحكومة، نقيب الأطباء يكشف سبب الاعتراض على قانون المسؤولية الطبية

قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء إن "مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء لا يتاح للطبيب أن يخضع للتحقيق مع متخصص بالرغم من أن ذلك معمول به في كل دول العالم والخليج".

البنتاجون يرد على بوتين: القوات النووية الأمريكية في حالة تأهب قتالي كامل

صرّح الأدميرال توماس بيوكانن، ممثل القيادة الإستراتيجية بوزارة الدفاع الأمريكية، يوم الأربعاء، أن القوات الإستراتيجية للردع النووي في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى.

قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب بالأسواق، وزيادة خيالية خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الجنيه الذهب منذ بداية تعاملات الأسبوع (الأحد الماضي) وحتى تعاملات اليوم بصورة جنونية.

بسبب قضية "مكافحة الاحتكار"، قرار يلزم جوجل ببيع متصفح "كروم"

قرر مسؤولو مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية المطالبة بإلزام شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت "جوجل" ببيع برنامج تصفح الإنترنت "كروم" فيما سيكون تحركا تاريخيا ضد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

الداخلية تجري اليوم مراسم قرعة الحج فى الجيزة ودمياط والإسكندرية

تبدأ وزارة الداخلية، اليوم الخميس، في إجراء قرعة الحج لموسم لعام 1446هـ/2025م؛ وذلك بمديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية – دمياط).

أسلحة وشطب ديون، هدايا بايدن "الأخيرة" لأوكرانيا

ذكرت وكالة "بلومبرج" أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن أبلغت الكونجرس نيتها شطب ديون أوكرانية بقيمة 4.65 مليار دولار.

اليوم، انطلاق الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات

تنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات الخاصة والحكومية والمعاهد، اليوم الخميس.

طاقة القدر واتفتحت له، كلوب على رادار أغنى عائلة في فرنسا

تخطط عائلة أرنو، مالكة شركة "إل في إم إتش" العملاقة الفرنسية المتخصصة في السلع الفاخرة، للاستفادة من خبرة المدرب الألماني يورجن كلوب كجزء من مشروع طموح لتحويل نادي "باريس إف سي" لأحد القوى الكبرى في كرة القدم الفرنسية.

نيوزيلندا تدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على قائمة الإرهاب

أعلنت نيوزيلندا تصنيفها حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن "منظمتين إرهابيتين"، وحظرت التعامل معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب.

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

انخفاض أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه في الزجاجة؛ فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

صفعت ابنتها على حلبة "WWE"، لقطات مثيرة لمرشحة ترامب لوزارة التعليم (فيديو)

أثار قرار الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعيين ليندا مكماهون لمنصب وزيرة التعليم، تفاعلًا بعد أن استذكر مستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لقطات لها داخل حلبة المصارعة للمحترفين (WWE).

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس، والأونصة تقترب من تسجيل رقم قياسي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

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