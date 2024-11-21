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اقتصاد

البنك المركزي يلمح لفرض رسوم على تطبيق إنستاباي

تطبيق إنستاباي، فيتو
تطبيق إنستاباي، فيتو

قال المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لأنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية: "إنستاباي أكبر تطبيق اجتذاب عملاء في فترة قصيرة جدًّا ووصل عدد المشتركين 11.5 مليون مصري" 


حجم الأموال المتداولة عبر تطبيق إنستاباي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: من خلال تطبيق إنستاباي في عام 2023 أجرينا 400 مليون معاملة بقيمة 800 مليار جنيه وفي 2024 سنكون أجرينا مليار ونصف عملية بقيمة 2.7 تريليون جنيه.


هل يفرض البنك المركزي رسوما على إنستاباي

وأكد: "خدمة إنستاباي حاليًّا بالمجان وسيكون هناك قرار من البنك المركزي إذا كانت هناك حاجة لوضع رسوم من عدمه وفق المعطيات الحالية".
 

البنك المركزي: تحويل الأموال من الخارج بالدولار عبر إنستاباي ستدخل الحسابات بالجنيه (فيديو)

البنك المركزي: إتاحة التحويلات من الخليج لمصر عبر إنستاباي خلال شهرين

مرحلة الترويج لتطبيق إنستاباي

وتابع: نحن الآن في مرحلة الترويج لتطبيق إنستاباي واستخدامه من قبل 11.5 مليون عميل مكسب استراتيجي للقطاع المصرفي.
وتصدر تطبيق "إنستاباي" محركات البحث، وذلك عقب إعلان وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أنه سيتم إتاحة التحويلات من الخليج لمصر عبر إنستاباي خلال شهرين.

 

ويحرص البنك المركزي المصري على إجراء مناقشات تفاعلية حول مستقبل التحول الرقمي وأبرز التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، حيث صمم البنك المركزي جناحه في المعرض هذا العام بشكل مختلف ليحتوي على منصة لـ "FinTech Fireside Chat" لإتاحة الفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال، كما تم تخصيص مساحة مميزة بجناح البنك المركزي لتطبيق "إنستاباي" بهدف توعية العملاء بأبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق.

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