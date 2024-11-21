البنك المركزي يلمح لفرض رسوم على تطبيق إنستاباي

قال المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لأنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية: "إنستاباي أكبر تطبيق اجتذاب عملاء في فترة قصيرة جدًّا ووصل عدد المشتركين 11.5 مليون مصري"



حجم الأموال المتداولة عبر تطبيق إنستاباي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: من خلال تطبيق إنستاباي في عام 2023 أجرينا 400 مليون معاملة بقيمة 800 مليار جنيه وفي 2024 سنكون أجرينا مليار ونصف عملية بقيمة 2.7 تريليون جنيه.



هل يفرض البنك المركزي رسوما على إنستاباي

وأكد: "خدمة إنستاباي حاليًّا بالمجان وسيكون هناك قرار من البنك المركزي إذا كانت هناك حاجة لوضع رسوم من عدمه وفق المعطيات الحالية".



مرحلة الترويج لتطبيق إنستاباي

وتابع: نحن الآن في مرحلة الترويج لتطبيق إنستاباي واستخدامه من قبل 11.5 مليون عميل مكسب استراتيجي للقطاع المصرفي.

وتصدر تطبيق "إنستاباي" محركات البحث، وذلك عقب إعلان وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أنه سيتم إتاحة التحويلات من الخليج لمصر عبر إنستاباي خلال شهرين.

ويحرص البنك المركزي المصري على إجراء مناقشات تفاعلية حول مستقبل التحول الرقمي وأبرز التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، حيث صمم البنك المركزي جناحه في المعرض هذا العام بشكل مختلف ليحتوي على منصة لـ "FinTech Fireside Chat" لإتاحة الفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال، كما تم تخصيص مساحة مميزة بجناح البنك المركزي لتطبيق "إنستاباي" بهدف توعية العملاء بأبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا