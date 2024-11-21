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طعنوه بسيخ حديدي، مقتل نجل وكيل وزارة التعليم بأسيوط وإصابة ابن عمه في حفل الحنة

الشاب حسين نجل وكيل
الشاب حسين نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، فيتو

سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي محافظة أسيوط خاصة مركز البداري بسبب مقتل الشاب العشريني حسين نجل وكيل وزارة التربية والتعليم في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الشباب في حفل حنة أحد أقاربه فيما أصيب نجل عمه وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب استخراج تقرير الطبيب الشرعي وتم ضبط الجاني والسلاح المستخدم.

مشاجرة في حفل حنة تنتهي بمصرع شاب وإصابة آخر 

تعود أحداث الواقعة المأساوية إلى تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء محمد عزت، بورود بلاغ لمركز شرطة البداري بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الشباب في حفل حنة بمنطقة النافورة ومقتل شاب وإصابة آخر.

 

الشرطة تنتقل لموقع الحادث 

وعلى الفور انتقل فريق مباحث مركز شرطة البداري وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة ومصرع شاب عشريني وإصابة اخر إثر مشاجرة بين أبناء عمومة.

 

مصرع نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط 

وبالفحص والمعاينة، تبيّن وفاة الشاب "حسين محمد إبراهيم الدسوقي" (20 عامًا)، طالب بكلية الحاسبات المعلومات بجامعة أسيوط مقيم قرية كوم أبو سعدة بمركز البداري، وهو نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومشهور بدماثة الخلق متأثرا بإصابته بطعن غائر بسيخ حديدي أثناء المشاجرة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

 

إصابة نجل عم ضحية مشاجرة الحنة بالبداري 

كما أصيب نجل عمه الضحية "م. محمد. أ.د" 22 عاما، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض من الطرف الثاني في المشاجرة وتم نقل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

 

قوات الشرطة تفرض كردون أمني وتضبط الجناة 

فيما تمكنت قوات الشرطة من فرض كردون أمني بمحيط الحادث والسيطرة على المشاجرة وبتكثيف الجهود تم ضبط الجاني وأفراد الطرف الآخر في المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

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تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالعرض على النيابة العامة أمرت بالتصريح بدفن جثمان الضحية بعد استخراج تقرير الطبيب الشرعي وحبس 3 أشخاص على ذمة التحقيقات بينما يخضع المصاب للرعاية الصحية لحين استقرار حالته واستجوابه في ملابسات الحادث.

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