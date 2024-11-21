الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه في الزجاجة؛  فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

<span style=
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض  أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

<span style=
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

4.5 جنيه انخفاضًا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 4.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 79.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 57 إلى 102 جنيه للتر.

<span style=
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

5.5 جنيه انخفاضًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 5.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 81.7 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 53 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

<span style=
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

3.5 جنيه انخفاضًا في سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، انخفض سعر زيت الذرة  بنحو 3.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 93 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.

<span style=
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ انخفض سعر زيت الذرة كريستال بنحو 2.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 96.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

<span style=
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وفي نفس السياق؛ تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

<span style=
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع  سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه.
<span style=
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

 وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 66 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.
txt

ارتفاع الذرة وانخفاض عباد الشمس، ننشر أسعار الزيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

txt

طن الأولين يرتفع 500 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الزيت اسعار الزيت اليوم سعر الزيت سعر الزيت اليوم أسعار زيت عباد الشمس أسعار زيت الذرة سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة سعر زجاجة الزيت اليوم أسعار زجاجة الزيت اليوم زجاجة الزيت بكام سعر زجاجة زيت سعر لتر الزيت أسعار لتر الزيت بكام الزيت موقع فيتو فيتو

مواد متعلقة

ارتفاع يصل لـ 4 جنيهات في زجاجة الزيت بالأسواق اليوم 16/11/2024

مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق

بزيادة تصل لـ 4000 جنيه، ارتفاع أسعار الزيت الخام بالأسواق

طن الأولين يرتفع 500 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام في الأسواق

انخفاض الصويا لليوم الثالث، تطورات مبشرة عن أسعار الزيت الخام بالأسواق

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

البنك المركزي يلمح لفرض رسوم على تطبيق إنستاباي

صندوق النقد الدولي يصدر بيانا مهما عن مصر

اليوم، افتتاح مقبرة الكاتب الفرعوني "بوي إم رع" في الأقصر بعد الترميم (صور)

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

باسم يوسف يغازل نجوى كرم: خبرة والله والمطربة ترد(فيديو)

صندوق النقد يعلن موعد صرف 1.3 مليار دولار لمصر

مخرج فيلم "سلمى" يكشف أصعب اللحظات في العمل، وسلاف فواخرجي: أجسد شخصية عانت من الحرمان

منوعات

المزيد

صفعت ابنتها على حلبة "WWE"، لقطات مثيرة لمرشحة ترامب لوزارة التعليم (فيديو)

ترامب يرحب بصناع المحتوي واليوتيوبرز في البيت الأبيض

"روس كوسموس" تعتزم تأجير الأقمار الصناعية لجهات مدنية بأسعار مخفضة

هاتف آيفون يوثق لقطات من داخل فم قرش النمر

المزيد

خدمات

المزيد

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

5 محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية