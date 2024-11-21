البنتاجون يرد على بوتين: القوات النووية الأمريكية في حالة تأهب قتالي كامل

صرّح الأدميرال توماس بيوكانن، ممثل القيادة الإستراتيجية بوزارة الدفاع الأمريكية، يوم الأربعاء، أن القوات الإستراتيجية للردع النووي في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى.

وقال بيوكانن خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن: «القوات في حالة استعداد لتنفيذ أوامر القادة.. الغواصات تواصل عملياتها في البحر، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات تبقى في حالة جاهزية، والطائرات القاذفة تواصل أعمال الصيانة التقنية. لذلك، فإن القوات النووية جاهزة».

وأضاف أن القوات النووية مستعدة أيضًا للتعامل مع انتقال السلطة في الولايات المتحدة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح بيوكانن قائلًا: «من هذا المنظور، تظل القيادة الإستراتيجية مستعدة للعمل مع القادة الجدد ومن سيتم تعيينهم في وزارة الدفاع لضمان وجود رقابة مدنية على الجيش».

وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نسخة محدثة من العقيدة النووية، تتيح استخدام روسيا لأسلحتها النووية في الرد على الهجمات التقليدية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء أن هجومًا أوكرانيًا على روسيا باستخدام صواريخ طويلة المدى غربية الصنع قد يؤدي إلى رد نووي.

واعتبر الكرملين أن توسيع احتمال استخدام السلاح النووي هو رد «ضروري» على ما يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيه «تهديدات» صادرة من الغرب ضد أمن روسيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بحسب موسكو.

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