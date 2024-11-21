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اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس، والأونصة تقترب من تسجيل رقم قياسي

سعر الذهب، فيتو
سعر الذهب، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

بورصة الذهب

وزادت العقود الفورية للذهب 0.2% مسجلة 2654.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة لتسجل 2657.10 دولار للأوقية.

كانت أوكرانيا قد أطلقت أمس الأربعاء وابلا من صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي جديد يُسمح لها باستخدامه ضد أهداف في العمق الروسي بعد يوم من إطلاقها صواريخ أتاكمز الأمريكية.

كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي زاد من التوترات الجيوسياسية.

وذكر مؤشر فيدووتش لشركة سي.إم.ئي للخدمات المالية أن الأسواق ترى الآن احتمالا بنسبة 54 بالمئة بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة مسجلة 30.99 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 960.46 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1021.73 دولار.

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