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صفعت ابنتها على حلبة "WWE"، لقطات مثيرة لمرشحة ترامب لوزارة التعليم (فيديو)

ليندا مكماهون داخل
ليندا مكماهون داخل حلبة المصارعة، فيتو

أثار قرار الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعيين ليندا مكماهون لمنصب وزيرة التعليم، تفاعلًا بعد أن استذكر مستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لقطات لها داخل حلبة المصارعة للمحترفين (WWE).


وتداول مستخدمون منصة "X" يوم الأربعاء، مقاطع فيديو تظهر لقطة لليندا مكماهون داخل حلبة المصارعة "WWE"، وهي تقوم بصفع ابنتها ستيفاني مكماهون.

وانتشر مقطع فيديو آخر لمكماهون أثناء قيام المصارع الشهير كين بتمثيل ضربها وكذلك الحال مع المصارع الشهير الآخر ستيف أوستن وسط تفاعل على اختيار ترامب لها لمنصب وزيرة التعليم.

درست ليندا مكماهون في جامعة شرق كارولينا، وكانت عضوا في مجلس التعليم لولاية كونيتيكت لمدة عامين، وهي تمتلك خبرة واسعة كمستشارة في مجال الأعمال، وعملت أيضا في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "World Wrestling Entertainment" للمصارعة للمحترفين، التي أسستها مع زوجها فينس مكماهون، وبصفتها رئيسة لشركة "WWE"، أشرفت على تحويلها من شركة مصارعة ترفيهية صغيرة إلى إمبراطورية إعلامية متداولة، قبل أن تعلن استقالتها من منصب الرئيس التنفيذي في عام 2009.

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