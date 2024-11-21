صفعت ابنتها على حلبة "WWE"، لقطات مثيرة لمرشحة ترامب لوزارة التعليم (فيديو)

أثار قرار الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعيين ليندا مكماهون لمنصب وزيرة التعليم، تفاعلًا بعد أن استذكر مستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لقطات لها داخل حلبة المصارعة للمحترفين (WWE).



وتداول مستخدمون منصة "X" يوم الأربعاء، مقاطع فيديو تظهر لقطة لليندا مكماهون داخل حلبة المصارعة "WWE"، وهي تقوم بصفع ابنتها ستيفاني مكماهون.

يقال ان هذه

هي وزيرة التعليم في ادارة ترامب القادمة

ليندا ماكمنان

شريكةسابقة في WWE



ان كتب لنا البقاء

يبدو ان

امامنا ٤ اعوام من الكوميديا السوداء

pic.twitter.com/RSP5yANqTN November 20, 2024

وانتشر مقطع فيديو آخر لمكماهون أثناء قيام المصارع الشهير كين بتمثيل ضربها وكذلك الحال مع المصارع الشهير الآخر ستيف أوستن وسط تفاعل على اختيار ترامب لها لمنصب وزيرة التعليم.

ليندا مكماهون، مرشحة #ترامب كوزيرة للتعليم كانت المديرة التنفيذية السابقة لشركة مصارعة المحترفين WWE 🤼‍♂️

بمجرد ترشيحها انتشرت لها فيديوهات من هذا النوع على وسائل التواصل 👇 pic.twitter.com/79Y9Wlmnxd — Rana Abtar - رنا أبتر (@Ranaabtar) November 20, 2024

درست ليندا مكماهون في جامعة شرق كارولينا، وكانت عضوا في مجلس التعليم لولاية كونيتيكت لمدة عامين، وهي تمتلك خبرة واسعة كمستشارة في مجال الأعمال، وعملت أيضا في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "World Wrestling Entertainment" للمصارعة للمحترفين، التي أسستها مع زوجها فينس مكماهون، وبصفتها رئيسة لشركة "WWE"، أشرفت على تحويلها من شركة مصارعة ترفيهية صغيرة إلى إمبراطورية إعلامية متداولة، قبل أن تعلن استقالتها من منصب الرئيس التنفيذي في عام 2009.

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