جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

حالة الطقس، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تغير مفاجئ في حالة الطقس بدءًا من الأحد المقبل، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية وانحسارًا للأمطار.

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، إن اليوم الخميس يسود طقس مائل البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمعظم محافظات الجمهورية.

كما لفتت الأرصاد الجوية بتقلبات جوية بدءًا من الأحد المقبل حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 3 درجات على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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