ميت يودع ميتا، وفاة مسؤول في عزاء نجل وكيل وزارة التعليم بشكل مفاجئ تهز أسيوط

مأساة جديدة تعيشها محافظة أسيوط تضاعفت فيها حالة الحزن بين الأهالي خاصة بعد وقوع فاجعة جديدة فميت يودع ميت وذلك بوفاة مدير الإدارة التعليمية بأسيوط متأثرًا بإصابته أثناء تقديمه العزاء في وفاة الشاب العشريني حسين نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط فكأنما لسان حاله يقول ميت في عزاء ميت.

مقتل نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

لم تكن واقعة مقتل الشاب حسين محمد ابراهيم دسوقي نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط تهدأ فعقب التصريح بدفنه وقعت فاجعة أخرى حينما تحول عزاؤه للحظة وداع أخرى وانتقل المعزون خلالها من عزاء لآخر حينما فارق الحياة علي نعمان مدير الإدارة التعليمية بأسيوط عقب إصابته بغيبوبة سكر توفي على إثرها أثناء تقديمه واجب العزاء في الشاب حسين.

على نعمان مدير إدارة أسيوط التعليمية

وفاة مدير الإدارة التعليمية بأسيوط قبل أن يهنأ بمنصبه الجديد

الجدير ذكره أن علي نعمان عين مديرا للإدارة منذ أيام قليلة وكان زملاؤه يقدمون له التهاني على المنصب الجديد الذي لم يستمر فيه سوى ساعات وكان أول أعماله به هو مرافقة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط في جولته بعدد من المدارس بالمحافظة ولم يمهله الموت أن يباشر أعماله كمدير للإدارة او يتهنى بمنصبه الجديد.

ميت يودع ميت أثناء العزاء

وما هي إلا ساعات من وفاة الشاب حسين نجل وكيل وزارة التربية وأثناء العزاء وخلال تقديم مدير الإدارة التعزية لوكيل الوزارة في وفاة نجله حتى فاضت روحه بعدما أصيب بغيبوبة سكر ونقل للمستشفى على الفور ولكنه فارق الحياة مخلفا وراءه المزيد من الحزن بين الأهالي وخاصة زملاؤه من مديرية التربية والتعليم الذين انتقلوا من عزاء نجل وكيل الوزارة العزاء مدير الإدارة التعليمية الذي عرف عنه الأخلاق الرفيعة ودماثة الخلق.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حفل حنة تودي بحياة شاب في أسيوط

في سياق متصل سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي محافظة أسيوط وخاصة مركز البداري بسبب مقتل الشاب العشريني حسين نجل وكيل وزارة التربية والتعليم في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الشباب في حفل حنة أحد أقاربه فيما أصيب نجل عمه وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب استخراج تقرير الطبيب الشرعي وتم ضبط الجاني والسلاح المستخدم.

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ونجله ضحية المشاجرة

تعود أحداث الواقعة المأساوية إلى تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء محمد عزت، بورود بلاغ لمركز شرطة البداري بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الشباب في حفل حنة بمنطقة النافورة ومصرع شاب وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقل فريق مباحث مركز شرطة البداري وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة ومصرع شاب عشريني وإصابة اخر إثر مشاجرة بين أبناء عمومة.

طعنوه بسيخ حديدي،مقتل نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

وبالفحص والمعاينة، تبيّن وفاة الشاب "حسين محمد إبراهيم الدسوقي " (20 عامًا)، طالب بكلية الحاسبات المعلومات بجامعة أسيوط مقيم قرية كوم أبو سعدة بمركز البداري، وهو نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط متأثرا بإصابته بطعن غائر بسيخ حديدي أثناء المشاجرة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

كما أصيب نجل عمه الضحية "م. محمد. أ.د" 22 عاما، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض من الطرف الثاني في المشاجرة وتم نقل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

فيما تمكنت قوات الشرطة من فرض كردون أمني بمحيط الحادث والسيطرة على المشاجرة وبتكثيف الجهود تم ضبط الجاني وأفراد الطرف الآخر في المشاجرة والأسلحة المستخدمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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