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حوادث

الداخلية تجري اليوم مراسم قرعة الحج فى الجيزة ودمياط والإسكندرية

الحج،فيتو
الحج،فيتو

 تبدأ وزارة الداخلية، اليوم الخميس، في إجراء قرعة الحج لموسم لعام 1446هـ/2025م؛ وذلك بمديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية – دمياط).

وتجرى المراسم القرعة العلنية فى المقار المحددة بمعرفة كل مديرية أمن على حدة بحضور قيادات المديريات الأمن والمقدمين طلبات الحج وأسرهم.

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مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 فى الجيزة ودمياط

وكانت وزارة الداخلية قد حددت في وقت سابق قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 /10 /2024م حتى يوم السبت الموافق 16 /11 /2024م، حيث تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 /11 /2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024.

 

شروط التقديم قرعة الحج 2025 في مصر

وكانت فى وقت سابق، قد حددت وزارة الداخلية، الشروط العامة فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية؛ حيث لا يقل السن عن 25 عامًا "رجال - سيدات" بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، وألا يقل السن عن 18 عاما بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقدم الطلب لكل من كبير السن (70 عاما) فأكثر أو ذوي الهمم، ولا يقل السن عن 12 عاما للمرافق غير الوجوبي وفي حالة حدوث أي مُتغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي، سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها. 

موعد قرعة الحج فى محافظة الجيزة 

ويعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 19 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان 1446هـ، بشرط ألا يكون أي من مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

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