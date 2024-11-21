الخميس 21 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

أسلحة وشطب ديون، هدايا بايدن "الأخيرة" لأوكرانيا

بايدن وزيلينسكي،
بايدن وزيلينسكي، فيتو

ذكرت وكالة "بلومبرج" أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن أبلغت الكونجرس نيتها شطب ديون أوكرانية بقيمة 4.65 مليار دولار.

وقالت الوكالة: "أبلغت إدارة بايدن الكونجرس بأنها تخطط لشطب ديون أوكرانية بقيمة 4.65 مليار دولار... وهذا هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات لتعزيز الدعم لكييف قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه".

وأضافت أن الحديث يدور عن جزء من ديون أوكرانيا التي يبلغ مجموعها 9 مليارات دولار، والتي حصلت عليها كييف كجزء من حزمة التمويل الإضافي للأمن القومي البالغة 60 مليار دولار التي وافق عليها الكونجرس في أبريل الماضي.

ووفقا لنص الوثيقة التي أرسلتها إدارة بايدن إلى الكونجرس، فإن إلغاء جزء من الدين "يكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة وشركائها في الاتحاد الأوروبي ومجموعة G7+ وحلف "الناتو".

وتضع أوكرانيا ميزانية لها بعجز قياسي للعام الثاني على التوالي، وتتوقع تغطية الجزء الأكبر من هذا العجز بمساعدة الشركاء الغربيين. ففي عام 2024 سيبلغ هذا العجز 43.9 مليار دولار. 

وفي الوقت نفسه، يأتي تخصيص حزم المساعدات الجديدة في الغرب بعد مناقشات مطولة.

وفي وقت سابق، أشار غافين جراي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا إلى أن الدعم الدولي لكييف سينخفض بمرور الوقت، لذا تحتاج سلطات البلاد إلى تنمية الموارد المحلية للتمويل الذاتي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، كجزء من زيادة المساعدات الأمنية التي أعلن عنها بايدن في 26 سبتمبر الماضي.

وأمس أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، عن مساعدات أمنية إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والدفاعية الحرجة.

هذا الإعلان هو الدفعة السبعين من المعدات التي ستقدمها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وستوفر الحزمة التي تقدر قيمتها بنحو 275 مليون دولار، لأوكرانيا قدرات إضافية لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك: الذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية والأسلحة المضادة للدبابات.

وتتضمن الأسلحة ما يلي:

ذخيرة لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة «هيمارس»
ذخيرة مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم.
قذائف الهاون عيار 60 ملم و81 ملم.
أنظمة جوية لـ«طائرات دون طيار».
صواريخ «تاو».
أنظمة جافلين و"إيه تي 4" المضادة للدروع.
أسلحة صغيرة وذخيرة ومعدات هدم.
معدات حماية كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية.
قطع غيار ومعدات مساعدة وخدمات ونقل.

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