الخميس 21 نوفمبر 2024
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اقتصاد

اليوم، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

يعقد اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس لحسم اسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات متباينة حول مصير الفائدة.

ويعد اجتماع الخميس هو الاجتماع قبل الأخير للبنك المركزى المصرى فى العام الجاري حيث يعقد اجتماع اخير للبت في أسعار الفوائد الشهر المقبل.

 

آخر قرار للبنك المركزي المصري 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

توقعات الخبراء لمصير الفائدة

كشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، توقعاته لقرار البنك المركزي  خلال اجتماعه غدًا بشأن أسعار الفائدة.


وقال أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن معظم التوقعات تشير إلى إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير.

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