إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إطلاق صواريخ من لبنان تجاه تل أبيب.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى.

إطلاق نحو 110 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق نحو 110 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ الصباح.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت.

ووفقا للإعلام اللبناني، فإن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة زقاق البلاط في العاصمة اللبنانية بيروت.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الأحد، استشهاد 3481 شخصا وإصابة 14786 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781 آخرين بجروح خطيرة

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 منهم في غزة و2 في لبنان.

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

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