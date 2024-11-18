الإثنين 18 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

سماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت

سماع دوي انفجار في
سماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت.

ووفقا للإعلام اللبناني، فإن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة زقاق البلاط في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الأحد، استشهاد 3481 شخصا وإصابة 14786 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.


مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781 آخرين بجروح خطيرة

وكشف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 منهم في غزة و2 في لبنان.

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.


جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، قائلا: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا أمس خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري، بقوله: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

 

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