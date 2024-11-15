الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 794 ضابطًا وجنديًا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

 

جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

 وأمس، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، قائلا: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا أمس خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري، بقوله:" هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

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