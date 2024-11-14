متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب تكلفنا ثمنا باهظا
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.
جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين
وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس:" قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا أمس خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".
وادعى هاجاري بقوله:" هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا اليوم".
واستطرد:" قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".
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