الخميس 14 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب تكلفنا ثمنا باهظا

دانيال هاجاري، فيتو
دانيال هاجاري، فيتو

قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.
جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين 

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس:"  قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا أمس خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري بقوله:" هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا اليوم".

واستطرد:" قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

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جيش الاحتلال حزب الله سوريا غزة

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