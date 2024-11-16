أخبار الفن اليوم: يسري نصرالله يوجه رسالة إلى الرقابة بسبب فيلم الملحد.. أحمد سعد يكشف موعد زفافه.. عمرو سعد يبدأ تصوير سيد الناس.. ومحمود حميدة يعلن عن اختفاء نيجاتيف 2000 فيلم مصري

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري العديد من الأحداث والأخبار الهامة نستعرض أبرزها:

بدأ الفنان احمد العوضي وكاست مسلسله الجديد “فهد البطل” تصوير أول مشاهد العمل، التي جمعت كل من بطل العمل وميرنا نور الدين وكارولين عزمي.



وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

قال المخرج يسري نصر الله خلال محاضرته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ ٤٥: إن أفلامه لا تناقش قضايا سياسية وإنما أشخاص وحياتهم في فترة معينة من الوقت.





وأوضح أنه حين ذهب "سرقات صيفية" للرقابة، وتم رفض السيناريو وكان السبب حينها لأنه ضد عبد الناصر وهذا غير صحيح بالمرة.

عمرو سعد يبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أول مشاهده في مسلسل سيد الناس الذى يخوض به السباق الرمضاني القادم، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل محمد سامي من تصوير مسلسله الأخر "أش أش".



وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن نظرًا لإنشغال مخرج العمل تم تأجيل التصوير.

أعرب الفنان محمود حميدة عن استيائه من حرق واختفاء نيجاتيف ألفي فيلم مصرى دون مبرر.



وتابع حميدة خلال ندوة أرشيف الفنانين المُقامة بمهرجان القاهرة: “علمت أن جميع الأفلام المصرية التي تذاع عبر قناة أوربت وart وغيرها من قنوات عربية قد حصلت على نيجاتيف عدد هائل من الافلام المصرية ب1500 جنيها فقط.. في حين ان بعض الاسر من ورثة النجوم حرقوا نيجاتيف الافلام لانه عند حرقها تذوب وتتحول لنحاس وفضة وتباع فى الاسواق.. وكل هذا قد حدث لان لا يوجد خطة عامة لحفظ تراث وافلام النجوم”.

نظم منذ قليل، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، عرضا لتسعة أفلام قصيرة من مشروع "في المدرسة" للمخرجة ساندرا نشأت، وذلك ضمن فعاليات المهرجان بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير.



وأعقب عرض الأفلام جلسة حوارية مع المخرجة ساندرا نشأت، أدارتها الدكتورة ميرڤت أبو عوف، وحضرها نخبة من الفنانين والنجوم منهم: النجم أحمد عز، الفنانة بسنت شوقي، الفنانة جيلان علاء، وغيرهم.

فاجأ الفنان أحمد سعد، جمهوره بالكشف عن موعد زفافه للمرة الرابعة، على عليا البسيونى بعد عودتهما بعد عدة سنوات من الانفصال.





في هذا السياق، قال أحمد سعد عبر برنامج et بالعربى: “الفرح قريب جدًا ممكن أول السنة، وهعمل فرح وهلبس بدلة وهغني في فرحي كمان”.

على الجانب الآخر، كان شهد حفل افتتاح استوديو الحصن أول ظهور للفنان أحمد سعد بعد خضوعه إلى عملية جراحية شديدة فى فكه الأيسر.

أشاد النجم أحمد عز بمشروع "في المدرسة" التي تقدمه المخرجة ساندرا نشأت، وعرضت 9 أفلام قصيرة منه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 اليوم السبت بالجامعة الأمريكية بالتحرير.



وقال أحمد عز خلال حضوره الجلسة الحوارية عقب عرض الأفلام: "انك تتأثر وتتفاعل مع فيلم قصير دا من أصعب أنواع السينما.. شهادتي في ساندرا مجروحة صراحة.. وانا مش هنا عشان اقف جنبها بالعكس دي هي التي تقف بجوارنا جميعا".

تعاقدت الفنانة سوسن بدر على المشاركة في مسلسل الكابتن الذى يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، ومن المقرر أن تلعب دور والدته ضمن أحداث العمل.



ومن المفترض أن تبدأ أسرة العمل في تصوير أحداث المسلسل بداية ديسمبر المقبل، ويعرض الكابتن فى السباق الرمضاني المقبل، ويتولى مهمة الإخراج معتز التوني، والعمل من انتاج كريم أبو ذكري.

وجه المخرج يسري نصر الله رسالة إلى الرقابة، مطالبًا بحرية العمل لصناع الأفلام والموافقة على تصاريح التصوير، وذلك خلال محاضرته المقامة بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ٤٥.

وأضاف المخرج إن الرقابة مرفوع عليها قضية حاليًا من المحامين بسبب فيلم الملحد بتهمة ازدراء الأديان، مؤكدًا أن رئيس الرقابة مهدد بالسجن،وهذا لأنه أعطي تصريحا لعرض فيلم الملحد، والذي لا يوجد به أي شيء مسيئ للدين.