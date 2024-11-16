ساندرا نشأت: "في المدرسة" ملائم لحالتي النفسية وهذا سبب عدم اختيار محترفين به (فيديو)

نظم منذ قليل، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، عرضا لتسعة أفلام قصيرة من مشروع "في المدرسة" للمخرجة ساندرا نشأت، وذلك ضمن فعاليات المهرجان بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

الجلسة الحوارية لساندرا نشأت

وأعقب عرض الأفلام جلسة حوارية مع المخرجة ساندرا نشأت، أدارتها الدكتورة ميرڤت أبو عوف، وحضرها نخبة من الفنانين والنجوم منهم: النجم أحمد عز، الفنانة بسنت شوقي، الفنانة جيلان علاء، وغيرهم.

وخلال الجلسة الحوارية، قالت ساندرا نشأت عن تفكيرها في تقديم مشروع "في المدرسة": "طول الوقت كان لديَّ حاجات عايزة أقول لها ليه من خلال أعمال كنت لسه معملتهاش.. فقُلت أعمل حاجة على هوايا دلوقتي، واتسلى بيها برضه".

وتابعت: "المشروع كان ملائم لحياتي النفسية والأسرية عملت كل فيلم منهم من قلبي بجد وبصدق.. وعملت كل المواضيع اللي نفسنا بنفكر فيها زي اللغة العربية وحضارتنا".

وأضافت ساندرا نشأت عن اختيارها صناع وأبطال هذه الأعمال من المواطنين العاديين غير المحترفين في عالم التمثيل والصناعة: "كنت طول ما انا ماشية يتقالي عايزة أمثل.. وحتى في المدرسة الناس العادية بتقولي مش هتكتشفيني.. عشان كدا قررت أن المشروع دا بكل الأفلام اللي فيه ناس أغلبها أول مرة تمثل.. تقريبا النجمة الوحيدة اللي في المشروع هي جيلان علاء".

مشروع في المدرسة

المشروع عبارة عن سلسلة من الأفلام التفاعلية القصيرة، التى تخاطب الطفل والأسرة والمدرسين أيضا، تم تصوير منها ٤٨ فيلما حتى الآن.

واختارت ساندرا 9 منها للعرض على شاشة مهرجان القاهرة السينمائي في دورة العام الحالي، ومنها: «وينه ميسى»، و«أم على»، و«يوم الجمعة»، و«المتحف»، و«البرنس سليم»، و«مدام ديدى»، وغيرها.