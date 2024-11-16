عمرو سعد يبدأ تصوير أول مشاهده في "سيد الناس" نهاية نوفمبر

عمرو سعد يبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أول مشاهده في مسلسل سيد الناس الذى يخوض به السباق الرمضاني القادم، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل محمد سامي من تصوير مسلسله الأخر "أش أش".



وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن نظرًا لإنشغال مخرج العمل تم تأجيل التصوير.



أبطال مسلسل سيد الناس

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر،داليا البحيري.

فيلم الغربان لعمرو سعد

ويشارك الفنان عمرو سعد حاليًا في فيلم الغربان ويجسد شخصية إمام بلزاك، وتشاركه في بطولة الفيلم مي عمر، وتجسد شخصية أهارا قائدة جيوش الغربان.

تدور أحداث الفيلم حول عداوة تتحول إلى قصة حب وتتوالى الأحداث، ويشارك فيه كل من محمد علاء، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، صفاء الطوخي، أحمد بدير، جميل برسوم، محمود البزاوي، عبد العزيز مخيون، وإخراج ياسين حسن.