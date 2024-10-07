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ثقافة وفنون

ترشيح وفاء عامر للمشاركة في سيد الناس لعمرو سعد

وفاء عامر، فيتو
وفاء عامر، فيتو

رشحت الشركة المنتجة لمسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه في رمضان القادم الفنانة وفاء عامر لتشارك في بطولة العمل، ولكن لم يتم التعاقد بشكل رسمي معاها حتى الآن.

 

مسلسل سيد الناس لعمرو سعد 

مسلسل سيد الناس، مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي،  ويشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، إيمان العاصي، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، أحمد رزق، طارق النهري، رضا إدريس، ريم سامي، ومنة فضالي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.


ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد سيد الناس مطلع نوفمبر المقبل، ويقوم المخرج محمد سامي بمعاينة أماكن التصوير حاليًا، حيث سيتم التصوير بأحد الديكورات الشعبية للعمل.


ويشارك الفنان عمرو سعد حاليًا في فيلم الغربان  ويجسد شخصية إمام بلزاك، وتشاركه في بطولة الفيلم مي عمر، وتجسد شخصية أهارا قائدة جيوش الغربان.

تدور أحداث الفيلم حول عداوة تتحول إلى قصة حب وتتوالى الأحداث، ويشارك فيه كل من محمد علاء، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، صفاء الطوخي، أحمد بدير، جميل برسوم، محمود البزاوي، عبد العزيز مخيون، وإخراج ياسين حسن.

 

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