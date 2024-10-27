أحمد سعد يعلن عن أولى حفلاته بعد إجرائه عملية جراحية

أعلن الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الخاص على إنستجرام، عودته لإحياء إحدى حفلاته الجديدة في الرياض، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة أدت إلى منعه من الغناء، وإلغاء حفلاته خلال الفترة الماضية.

وكان الفنان أحمد سعد، قد تصدر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب نشر الموزع الموسيقي أحمد طارق يحيي صورة برفقته عبر موقع “فيس بوك”، وعلق عليها قائلا: “ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبي، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول”.

وعكة أحمد سعد الصحية

وأثارت صورة أحمد طارق يحيي مع أحمد سعد تساؤلات الجمهور عن حقيقة ظهوره الأول بعد وعكته الصحية، وإجرائه لعملية جراحية بالفك، حيث ظن الكثيرون أن هذا يعتبر أول ظهور له بعد الأزمة، فيما قال البعض أنها صورة قديمة وأن سعد في فترة راحة بالوقت الحالي.

الحالة الصحية للفنان أحمد سعد

وكانت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد ، قد كشفت آخر تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفك.

وأكدت علياء بسيوني في تصريح خاص لـ"فيتو": أن الحالة الصحية للفنان أحمد سعد أصبحت متحسنة بشكل كبير وملحوظ.

وكان الدكتور نور الدين مصطفى، الطبيب المعالج للمطرب أحمد سعد، قد كشف آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدًا إجراءه عملية جراحية في الفك بنجاح تام.

المشكلة الصحية التي يعاني منها أحمد سعد

مرض أحمد سعد، وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، بقناة النهار: أحمد سعد كان يعاني من تآكل وضمور في عظام الفك العلوي وكان بحاجة إلى نوع معين حديث في الزراعات، لتخطي مشكلة العظم المتآكل.

عملية جراحية حساسة ودقيقة لـ أحمد سعد

وأضاف: "العملية التي أجراها أحمد سعد دقيقة وحساسة وبحاجة إلى فريق قوي من أساتذة الجراحة، وخضوعه لبنج أو تخدير كلي، نوع العمليات في منطقة الزيجوما صعبة وحساسة للغاية، لأنها قريبة من العين".

وتابع: "أحمد سعد خضع للجراحة منذ 3 أيام ويحتاج راحة من أسبوع إلى 10 أيام للتماثل للشفاء، وقمنا بعمل تركيبة ثابتة تمكنه من العودة للغناء"

ولفت: "أحمد سعد انتهى من العملية الجراحية الكبيرة وسيخضع إلى عملية لتثبيت التركيبة المؤقتة ثم عملية التركيبة الدائمة".

وأوضح: "الأزمة الصحية التي تعرض لها أحمد سعد ليس لها علاقة بالعمليات التجميلية التي قام بها، ولكنها مرتبطة بوجود التهابات في أعصاب الأسنان أو خراج أو تآكل في العظام أو عدم تعويض خلع الأسنان أو الضروس وعدم الزراعة".