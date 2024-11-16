محمود حميدة: اختفاء نيجاتيف 2000 فيلم مصري

أعرب الفنان محمود حميدة عن استيائه من حرق واختفاء نيجاتيف ألفي فيلم مصرى دون مبرر.

وتابع حميدة خلال ندوة أرشيف الفنانين المُقامة بمهرجان القاهرة: “علمت أن جميع الأفلام المصرية التي تذاع عبر قناة أوربت وart وغيرها من قنوات عربية قد حصلت على نيجاتيف عدد هائل من الافلام المصرية ب1500 جنيها فقط.. في حين ان بعض الاسر من ورثة النجوم حرقوا نيجاتيف الافلام لانه عند حرقها تذوب وتتحول لنحاس وفضة وتباع فى الاسواق.. وكل هذا قد حدث لان لا يوجد خطة عامة لحفظ تراث وافلام النجوم”.

وأقيمت ندوة حول أرشيفات الفنانين ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وشارك في الندوة كلا من النجوم بشرى، خالد حميدة ومحمود حميدة بالتعاون مع شركة ديجيتيزد، ويدير الندوة: شريف نور الدين.

وتتناول هذه الحلقة النقاشية أهمية الحفاظ على أرشيفات الفنانين وترميمها، مع التركيز على التأثير الثقافي والتاريخي لهذه المواد الأرشيفية، ويمنح برنامج الندوة للحاضرين فرصة للاستماع لرؤى وخبرات متعددة يرويها ممثلين محترفين وخبراء في الأرشيف.

وفى مستهل حديثه قال محمود حميدة: لماذا نقاوم التراث الفني ولا نحفظ ولا يوجد لدينا ارشيف سينمائى و اتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري لا يمتلك أرشيف خاص به وكيف غاب عن القائمين عن العمل الفني أرشفة أعمالهم.

وتابع حميدة: فارشيف نجوم الوسط الفني هو راس مال مصر الثقافى، وحاولت أن أُرشف أعمالي لكنى واجد صعوبات كثيرة للغاية ويجب على كل فنان ومبدع المحاولة مرارا وتكرارا لحفظ تاريخه الفني لانه تاريخ، فالتاريخ لا للفخر وانما للمعلومة واخذ العبرة وكما يقول المثل المصري الأصيل من فات قديمه تاه

كما تحدث الضيوف عن فوائد الحفاظ على النصوص والصور والأزياء والكتابات الشخصية والتي تمنح الفنان فرصة ليقدم الجمهور والعاملين بالصناعة وجهات نظر جديدة حول أعماله وتاريخه مع مرور الزمن.

ويناقش الضيوف خطوات العملية الدقيقة لفن الأرشفة، بداية بالتعامل مع المواد الحساسة ووصولًا إلى رقمنة الأصول لإتاحة الوصول إليها على نطاق أوسع.