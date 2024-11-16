السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد عز عن مشروع "في المدرسة": سينما بجد، وشهادتي في ساندرا نشأت مجروحة (فيديو)

الجلسة الحوارية لساندرا
الجلسة الحوارية لساندرا نشأت، فيتو

أشاد النجم أحمد عز بمشروع "في المدرسة" التي تقدمه المخرجة ساندرا نشأت، وعرضت 9 أفلام قصيرة منه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 اليوم السبت بالجامعة الأمريكية بالتحرير. 

أحمد عز 

وقال أحمد عز خلال حضوره الجلسة الحوارية عقب عرض الأفلام: "انك تتأثر وتتفاعل مع فيلم قصير دا من أصعب أنواع السينما.. شهادتي في ساندرا مجروحة صراحة.. وانا مش هنا عشان اقف جنبها بالعكس دي هي التي تقف بجوارنا جميعا". 

وتابع: "إذا كنت قد وصلت لمرحلة ما (رغم اني ارى اني لسه في بداياتي).. فانا بشوف أن الأساس الذي ابني عليه هو شغلي مع ساندرا.. علمتني الالتزام وازاى تبقى دمك خفيف وتدور على الممثل اللي جواك مش بس الشكل". 

وعن مشروع "في المدرسة" أضاف أحمد عز: "هي دي السينما اللي انا بحبها وهى دى السينما اللي احب انها تسود.. فخور بفريق عمل ساندرا اللي كان معاها اللي من لا شيء عمل سينما بجد". 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، عرض لتسعة أفلام قصيرة من مشروع "في المدرسة" للمخرجة ساندرا نشأت، وذلك ضمن فعاليات المهرجان بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير. 

وأعقب عرض الأفلام جلسة حوارية مع المخرجة ساندرا نشأت، إدارتها الدكتورة ميرڤت أبو عوف، وحضرها نخبة من الفنانين والنجوم منهم النجم أحمد عز، الفنانة بسنت شوقي، الفنانة جيلان علاء، المخرج أشرف فايق، وغيرهم. 

مشروع في المدرسة 

المشروع عبارة عن سلسلة من الأفلام التفاعلية القصيرة، التى تخاطب الطفل والأسرة والمدرسين أيضا، تم تصوير منها ٤٨ فيلما حتى الآن، واختارت ساندرا 9 منها للعرض على شاشة مهرجان القاهرة السينمائي في دورة العام الحالي، ومنها: «وينه ميسى»، و«أم على»، و«يوم الجمعة»، و«المتحف»، و«البرنس سليم»، و«مدام ديدى»، وغيرها. 

ساندرا نشأت: "في المدرسة" ملائم لحالتي النفسية وهذا سبب عدم اختيار محترفين به (فيديو)

مهرجان القاهرة السينمائي يعيد إحياء الأفلام القديمة.. عرض نسخة مرممة لـ «بين القصرين» و«قصر الشوق» في سينما الهناجر اليوم.. وهذه قصة العملين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مشروع في المدرسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحمد عز مهرجان القاهرة السينمائي المخرجة ساندرا نشات

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

قبل ساعات من غلق باب الترشح، هاني أبو ريدة يقترب من رئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

خبير اقتصاد يكشف سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

أسعار الأسماك اليوم، قشر البياض يسجل 270 جنيهًا في سوق العبور

حبس أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية دهس أمين شرطة

منوعات

المزيد

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

محطات في قضية أحمد فتوح بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads