يسري نصر الله خلال محاضرته بمهرجان القاهرة: أفلامي لا علاقة لها بالسياسة

قال المخرج يسري نصر الله خلال محاضرته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ ٤٥ : إن أفلامه لا تناقش قضايا سياسية وإنما أشخاص وحياتهم في فترة معينة من الوقت.

وأوضح أنه حين ذهب "سرقات صيفية" للرقابة، وتم رفض السيناريو وكان السبب حينها لأنه ضد عبد الناصر وهذا غير صحيح بالمرة.

وأضاف أنه حينها اعترضت لأن الفيلم ليس مع عبد الناصر أو ضده، أنا بحكي حكاية عيلة إقطاعية تعيش حياتها في فترة معينة من الوقت

وتابع: في "باب الشمس" لحظات مهمة جدا وهي تدمير حي، ولكن ليس القضية الفلسطينية بل عن حياة ناس، وكيف يتعاملون مع هذا الموقف وكيف يؤثر على حياتهم.

وحرص عدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام من المخرجين والكتاب على حضور ماستر كلاس المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال٤٥

ومنهم الفنانة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة ولقاء سويدان، والمخرج والسيناريست السوداني امجد ابو العلا، والفنانة سلوي محمد علي، واشرف فايق.

مهرجان القاهرة السينمائي

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.