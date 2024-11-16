السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

يسري نصر الله خلال محاضرته بمهرجان القاهرة: أفلامي لا علاقة لها بالسياسة

يسري نصر الله
يسري نصر الله

قال المخرج يسري نصر الله خلال محاضرته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ ٤٥ : إن أفلامه لا تناقش قضايا سياسية وإنما أشخاص وحياتهم في فترة معينة من الوقت.

وأوضح أنه حين ذهب "سرقات صيفية" للرقابة، وتم رفض السيناريو وكان السبب حينها لأنه ضد عبد الناصر وهذا غير صحيح بالمرة.

 وأضاف أنه حينها اعترضت لأن الفيلم ليس مع عبد الناصر أو ضده، أنا بحكي حكاية عيلة إقطاعية تعيش حياتها في فترة معينة من الوقت

وتابع: في "باب الشمس" لحظات مهمة جدا وهي تدمير حي، ولكن ليس القضية الفلسطينية بل عن حياة ناس، وكيف يتعاملون مع هذا الموقف وكيف يؤثر على حياتهم.

وحرص عدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام من المخرجين والكتاب على حضور ماستر كلاس المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال٤٥

ومنهم الفنانة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة ولقاء سويدان، والمخرج والسيناريست السوداني امجد ابو العلا، والفنانة سلوي محمد علي، واشرف فايق.

مهرجان القاهرة السينمائي

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب. 

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي. 

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

يسري نصرالله افلام يسري تصرالله مهرجان القاهرة اخبار الفن الفن

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

بالأرقام، نزال متواضع بين تايسون وجيك بول أكسبهما عشرات الملايين من الدولارات

بعد نشر صورة مع مروان حمدي، خالد عبد الفتاح يعتذر لـ جماهير الأهلي

منوعات

المزيد

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (2 – 5)

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads