السبت 16 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

محمود حميدة: أرشيف الوسط الفني رأس مال مصر الثقافى (صور)

الفنان محمود حميدة
الفنان محمود حميدة

 أقيم قبل قليل ندوة حول أرشيفات الفنانين ضمن  مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وشارك في الندوة كلا من النجوم بشرى، خالد حميدة ومحمود حميدة بالتعاون مع شركة ديجيتيزد، ويدير الندوة: شريف نور الدين.

 تتناول هذه الحلقة النقاشية أهمية الحفاظ على أرشيفات الفنانين وترميمها، مع التركيز على التأثير الثقافي والتاريخي لهذه المواد الأرشيفية، ويمنح برنامج الندوة للحاضرين فرصة للاستماع لرؤى وخبرات متعددة يرويها ممثلون محترفون وخبراء في الأرشيف.

  وفى مستهل حديثه قال محمود حميدة: لماذا نقاوم التراث الفني ولا نحفظ ولا يوجد لدينا أرشيف سينمائى واتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري لا يمتلك أرشيف خاص به، وكيف غاب عن القائمين عن العمل الفني أرشفة أعمالهم.

 وتابع حميدة: فأرشيف نجوم الوسط الفني هو رأس مال مصر الثقافى، وحاولت أن أُرشف أعمالي لكنى أجد صعوبات كثيرة للغاية، ويجب على كل فنان ومبدع المحاولة مرارا وتكرارا لحفظ تاريخه الفني لأنه تاريخ،  فالتاريخ لا للفخر وإنما للمعلومة وأخذ العبرة وكما يقول المثل المصري الأصيل من فات قديمه تاه.

 كما تحدث الضيوف عن فوائد الحفاظ على النصوص والصور والأزياء والكتابات الشخصية، والتي تمنح الفنان فرصة ليقدم الجمهور والعاملين بالصناعة وجهات نظر جديدة حول أعماله وتاريخه مع مرور الزمن.

 

ويناقش الضيوف خطوات العملية الدقيقة لفن الأرشفة، بداية بالتعامل مع المواد الحساسة ووصولًا إلى رقمنة الأصول لإتاحة الوصول إليها على نطاق أوسع.

 

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

 

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

 

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