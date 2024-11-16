السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الصورة الأولى من كواليس مسلسل أحمد العوضي الجديد " فهد البطل"

كواليس فهد البطل
كواليس فهد البطل

بدأ الفنان احمد العوضي وكاست مسلسله الجديد “فهد البطل” تصوير أول مشاهد العمل، التي جمعت كل من بطل العمل وميرنا نور الدين وكارولين عزمي.

سجن أحمد العوضي في فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

 

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

 

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهن الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

فهد البطل الصورة الولى من مسلسل فهد البطل أحمد العوضي ميرنا نور الدين كارولين عزمي خبار الفن سلسلات رمضان

مواد متعلقة

أحمد العوضي يبدأ تصوير أول مشاهد فهد البطل

أخبار الفن اليوم، خلافات بين أحمد العوضي وميرنا نور الدين في "فهد البطل"، تامر حسني يتألق في حفله بدبي وسط تفاعل الجمهور، سامح حسين يصور فيلم "تحت الطلب"

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

أول تعليق من محامي أسرة ضحية أحمد فتوح بعد الحكم عليه

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

مصدر أمنى يكشف حقيقة خطاب منسوب للداخلية عن قتلى فض اعتصامى رابعة والنهضة

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

بايموشن العفريت، بيراميدز يرد على اعتذار لاعب الأهلي للجمهور بسبب عيد ميلاد مروان حمدي

منوعات

المزيد

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (2 – 5)

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads