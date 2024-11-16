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ثقافة وفنون

يسري نصر الله في محاضرته بمهرجان القاهرة: رئيس الرقابة مهدد بالسجن بسبب "الملحد" (فيديو)

يسري نصرالله
يسري نصرالله

وجه المخرج  يسري نصر الله رسالة إلى الرقابة، مطالبًا بحرية العمل لصناع الأفلام والموافقة على تصاريح التصوير، وذلك خلال محاضرته المقامة بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ٤٥.

وأضاف المخرج إن الرقابة مرفوع عليها قضية حاليًا من المحامين بسبب فيلم الملحد بتهمة ازدراء الأديان، مؤكدًا أن رئيس الرقابة مهدد بالسجن ،وهذا لأنه أعطي تصريحا لعرض فيلم الملحد، والذي لا يوجد به أي شيء مسيئ للدين.

وأضاف يسري نصر الله انه دائمًا ما كان ضد فكرة وجود رقابة على الأعمال الإبداعية ولكنه يعلم الآن أن دور الرقابة محوري ومهم، وهذا لأن إعطاء الرقابة للتصريح يحصن العمل ويرفع المسئولية عن صناعه، لذلك فالرقابة مهمة، ولكن لا يحب أن يكون هناك رقباء على الرقابة نفسها من الجهات المختلفة.

محاضرة المخرج يسري نصر الله 

وحرص عدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام من المخرجين والكتاب على حضور ماستر كلاس المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ٤٥

ومنهم الفنانة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة ولقاء سويدان، والمخرج والسيناريست السوداني امجد ابو العلا، والفنانة سلوي محمد علي، واشرف فايق.

 

مهرجان القاهرة السينمائي

 

وتعد فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب. 

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي. 

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

 

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يسري نصرالله فيلم الملحد رئيس جهاز الرقابة خالد عبدالجليل مهرجان القاهرة

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