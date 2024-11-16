أخبار الحوادث اليوم: مواعيد إجراء حج القرعة لعام 2025.. دعوى تطالب بمنع عرض برنامج شيخ الحارة.. دور البلوجر داليا فؤاد في ترويج مخدر اغتصاب الفتيات.. والحكم على أحمد فتوح

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح جميع النزلاء والنزيلات (زيارة استثنائية) بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حملة "الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتى ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25/11/2024 حتى 10/12/2024؛ وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

كشفت وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء قرعة الحج بـعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى، ضم (عاملان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو، تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك والمفاتيح الكهربائية من داخل الوحدات السكنية المغلقة حديثة الإنشاء بأسلوب " كسر الباب"، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة – كمية من الأسلاك الكهربائية – كمية من مفاتيح الكهرباء – بعض الأدوات والعدد المستخدمة فى ارتكاب الوقائع ).

تمكنت مديرية أمن الجيزة، من ضبط سيدة بالجيزة لارتكابها واقعة اختطاف طفلة لاسغلالها فى أعمال التسول واستجداء المارة.. وإعادة الطفلة لأهليتها.

حجزت المحكمة الاقتصادية الدعوى رقم ٨٦٨ لسنة ١٦ق كلي اقتصادي القاهرة ضد الإعلامية بسمة وهبه وآخرين، للمطالبة بوقف ومنع برنامج العرافة للتعدي علي حقوق الملكية الفكرية له، وطالب بتعويض مادي وأأدبي، للحكم بجلسة ٤ ديسمبر.



لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها وطفلة أخرى بجروح وكسور وكدمات، انهارت عليهم شرفة شقة بعقار قديم مكون من 3 طوابق عليهم أثناء لهوهم بالشارع بمنطقة المعمورة البلد شرق الإسكندرية.

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بـ إحالة أوراق قضية قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا لـ المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، في أولى جلسات استئنافه على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مقتل جواهرجي بولاق، وتحديد جلسة 14 ديسمبر للنطق بالحكم.

محاكمة أحمد فتوح، علّق دفاع أحمد فتوح على قرار المحكمة بحبس موكله عاما مع إيقاف التنفيذ، قائلا: “بنشكر ربنا وبشكر المستشار مرتضى منصور لأنه كان معانا ومتابعنا لحظة بلحظة”.

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن صانعة المحتوى، البلوجر داليا فؤاد، تقوم بترويج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب مقابل عمولة لكل عميل.

لقى 3 عناصر إجرامية يشكلون بؤرة شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة فى كوم أمبو.

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية، متضمنًا أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميدانى "رابعة العدوية والنهضة".





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