بمناسبة "حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، زيارة استثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز التأهيل

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح جميع النزلاء والنزيلات (زيارة استثنائية) بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حملة "الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتى ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25/11/2024 حتى 10/12/2024؛ وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

زيارة استثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل

وستكون الزيارات خلال الفترة من يوم 16/11/2024 حتى 5/12/2024، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.