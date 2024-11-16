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حوادث

ضبط 8 لصوص بتهمة سرقة شقق سكنية وسيارات فى القاهرة

سقوط 8 لصوص لارتكاب
سقوط 8 لصوص لارتكاب جرائم سرقات المساكن والسيارات فى القاهرة

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى، ضم (عاملان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو، تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك والمفاتيح الكهربائية من داخل الوحدات السكنية المغلقة حديثة الإنشاء بأسلوب " كسر الباب"، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة – كمية من الأسلاك الكهربائية – كمية من مفاتيح الكهرباء – بعض الأدوات والعدد المستخدمة فى ارتكاب الوقائع ).

 

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما  10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية ( مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه وبحوزته المسروقات. 

كما تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الشقق السكنية "تحت التشطيب" بدائرة القسم، وبحوزتهما ( كمية من الأسلاك الكهربائية).

 

واعترفا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيىء النية" (عاطل - مقيم بمحافظة أسيوط) تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها.  

 

وجرى ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" وبحوزته (3 بطارية سيارة – 2 هاتف محمول).

 

 وبمواجهته اعترف بارتكاب (3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وسرقة هواتف محمولة بأسلوب المغافلة). 


 كما تم ضبط (عاطل، سيدتين "لـ2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لارتكابهم  واقعة سرقة ( 3 هاتف محمول – ساعة يد – 2 ماكينة قهوة– إيربودز – مبلغ مالى) من داخل شقة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وتهديده بسلاح أبيض، وبحوزتهم (كافة المسروقات المستولى عليها – السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ارتكاب جرائم الوحدات السكنية المغلقة دائرة قسم شرطة دار السلام قسم شرطة التجمع الخامس قسم شرطة 15 مايو قسم شرطة دار السلام

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