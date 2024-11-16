النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بكورنيش المعادي
استعلمت نيابة المعادي الجزئية عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص، أصيبوا في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي، بطريق كورنيش النيل بمنطقة المعادي.
تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث مروري بطريق كورنيش النيل بمنطقة المعادي.
وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارتين ملاكي، مما أسفر عن وقوع مصابين، وتكدس الحركة المرورية.
ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية وتم رفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
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