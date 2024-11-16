مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها وطفلة أخرى بجروح وكسور وكدمات، انهارت عليهم شرفة شقة بعقار قديم مكون من 3 طوابق عليهم أثناء لهوهم بالشارع بمنطقة المعمورة البلد شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من عقار بشارع صيدلية العائلة بمنطقة المعمورة البلد.



انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن العقار، بناء قديم، مكون من 3 طوابق، وسقوط شرفة الطابق الأول على عدد من الأطفال أثناء لهوهم بالشارع المشار إليه.



أسفر الانهيار عن مصرع الطفلة "فرحة إسلام محمد"، 10 سنوات، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وإصابة شقيقتها "سما إسلام محمد" 12 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعامود الفقري وكدمات بعموم الجسم، و"خديجة محمد أحمد" ١٧ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بعموم الجسم وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مستشفى أبو قير العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.