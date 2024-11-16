الداخلية تكشف مواعيد إجراء حج القرعة لعام 2025

كشفت وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء قرعة الحج بـعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م.

وكانت وزارة الداخلية حددت في وقت سابق عن قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 /10 /2024م حتى يوم السبت الموافق 16 /11 /2024م تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 /11 /2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024.. على النحو التالى:

الأربعاء الموافق 20 /11 /2024

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح).

الخميس الموافق 21 /11 /2024

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية –دمياط).

السبت الموافق 23 /11 /2024

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء).

الأحد الموافق 24 /11 /2024

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف).

الإثنين الموافق 25 /11 /2024؛ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الأقصر – الفيوم– المنوفية).

اما الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024؛ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية).