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حوادث

الداخلية تكشف مواعيد إجراء حج القرعة لعام 2025

الداخلية تكشف عن
الداخلية تكشف عن مواعيد اجراء حج القرعة لعام 2025

كشفت وزارة الداخلية عن  البدء فى إجراء قرعة الحج بـعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م  بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م.

وكانت  وزارة الداخلية حددت في وقت سابق عن قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 /10 /2024م حتى يوم السبت الموافق 16 /11 /2024م تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 /11 /2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024.. على النحو التالى:  
الأربعاء الموافق 20 /11 /2024
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح).
الخميس الموافق 21 /11 /2024
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية –دمياط).
السبت الموافق 23 /11 /2024
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء).
الأحد الموافق 24 /11 /2024
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف).  
الإثنين الموافق 25 /11 /2024؛ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الأقصر – الفيوم– المنوفية).

اما الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024؛ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية).

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