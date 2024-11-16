للمرة الثانية، إحالة أوراق قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بـ إحالة أوراق قضية قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا لـ المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، في أولى جلسات استئنافه على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مقتل جواهرجي بولاق، وتحديد جلسة 14 ديسمبر للنطق بالحكم.

وفى وقت سابق قال قاتل حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا، بعد الحكم بإعدامه، إنه ينتظر الاستئناف على الحكم أملا في براءته من تهمة قتل المجني عليه.

وظهر المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق بعلامات اللامبالاة يحتسي الشاي ويدخن السجائر، ولا يكترث بحكم إعدامه.