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حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة خطاب منسوب للداخلية عن قتلى فض اعتصامى رابعة والنهضة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية، متضمنًا أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميدانى "رابعة العدوية والنهضة".
 

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وأكد المصدر أن المنشور "مفبرك" وسبق تداوله منذ عدة أعوام وتم نفيه فى حينه، وأن ذلك يدلل على حالة الإفلاس التى تعانى منها جماعة الإخوان الإرهابية، ويأتى ضمن الأكاذيب التى تروجها للتغطية على جرائمها.

 

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